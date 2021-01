Gerechtshof: moeder schuldig aan dood Sharleyne, bijna 10 jaar celstraf

Dochter over de reling gegooid

Op die dag is de net 8-jarige Sharleyne ’s nachts levenloos aangetroffen voor de flat in Hoogeveen waar zij woonde. Op grond van politieonderzoek is haar moeder als verdachte aangehouden. Zij wordt ervan verdacht dat zij haar kind over de reling van de galerij heeft gegooid. De moeder heeft elke betrokkenheid bij de dood van Sharleyne ontkend.

Vonnis van de rechtbank

De moeder is vervolgd voor moord dan wel doodslag op haar dochter. Op 9 juli 2018 is de moeder door de rechtbank Noord-Nederland van deze beschuldiging vrijgesproken. De officier van justitie was het niet eens met dit vonnis en heeft hoger beroep ingesteld.

Beslissing gerechtshof

Anders dan de rechtbank komt het hof wel tot een veroordeling voor doodslag.

In hoger beroep is er door verschillende deskundigen gerapporteerd en heeft het hof op de zitting medische deskundigen en een slaapwandeldeskundige gehoord. Het hof is tot de conclusie gekomen dat slaapwandelen en zelfdoding niet aannemelijk zijn als doodsoorzaak van Sharleyne.

Verklaringen bovenbuurman betrouwbaar

In deze zaak zijn door een bovenbuurman verklaringen afgelegd. De rechtbank heeft deze verklaringen niet voor het bewijs gebruikt. Het hof heeft de betrouwbaarheid van de door de bovenbuurman afgelegde verklaringen door een deskundige laten onderzoeken. Door de deskundige zijn de verklaringen aangemerkt als ‘in aanzienlijke mate betrouwbaar’. Ook vinden de verklaringen steun in andere bewijsmiddelen. Mede op grond van deze getuigenverklaringen, bezien in samenhang met andere bewijsmiddelen, komt het hof tot een bewezenverklaring.

10 jaar gevangenisstraf

Naar het oordeel van het hof is een gevangenisstraf van 10 jaar een passende straf. Deze straf wordt gematigd met 3 maanden omdat de procedure in hoger beroep, mede door coronaperikelen, relatief lang heeft geduurd. Het hof verleent daarnaast een bevel gevangenneming. Dit betekent dat verdachte direct gearresteerd kan worden.

20.000,- euro shockschade voor vader

De vader van Sharleyne heeft een verzoek tot schadevergoeding ingediend, gebaseerd op shockschade. Deze vordering wordt door het hof gedeeltelijk toegewezen tot een bedrag van 20.000,- euro.