Politie achterhaalt identiteit door geweld omgebrachte man Oesterdam

De politie heeft de identiteit vastgesteld van de overleden man die op 17 oktober 2020 werd gevonden in Zeeland bij de Oesterdam. 'De politie is hierin geslaagd op basis van tips naar aanleiding van onder meer een uitzending in Opsporing Verzocht in combinatie met eigen onderzoek', zo laat de politie dinsdag weten.