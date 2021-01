GGD Groningen opent corona-testlocatie in Uithuizen

GGD Groningen opent met ingang van dinsdag 19 januari a.s. een corona-testlocatie in gemeente Het Hogeland. Deze testlocatie bevindt zich in het oude schoolgebouw aan de M.J. Bultenastraat 8 in Uithuizen en is de achtste GGD-testlocatie in de provincie Groningen.

Testlocatie

De testlocatie in Uithuizen maakt gebruik van testkamers. Na het maken van een afspraak kan diegene die zich laat testen zich melden op de afgesproken tijd. Auto’s en fietsen kunnen geparkeerd worden op het parkeerterrein en vanaf daar loopt men via de voordeur naar binnen.

Locatie in Uithuizen

De corona-testlocatie in Uithuizen wordt ingericht volgens de veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen van het RIVM. De testlocatie is van maandag t/m vrijdag open van 9.30 tot 15.30 uur. De coronatesten worden alleen op afspraak afgenomen. Hierdoor wordt de verkeersdrukte tot een minimum beperkt. Ook is er een verkeersregelaar aanwezig.

Vaste looproute

Bij de ingang van de testlocatie staat een informatiebord met instructies voor de bezoekers. Voor de testlocatie geldt een vaste looproute. De looprichting wordt aangegeven met borden.

Testen

Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus kan getest worden. Daarnaast kunnen mensen van wie uit bron- en contactonderzoek of via de CoronaMelder app is gebleken dat zij in contact zijn geweest met een besmet persoon zich laten testen. Ook als ze geen klachten hebben. Aan de hand van de uitslag van de test kunnen we zien of het coronavirus zich verspreidt en direct bronen contactonderzoek doen. Zo kunnen we het virus bestrijden. Een afspraak maken kan online via coronatest.nl of telefonisch via 0800 – 1202.