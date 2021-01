Dode man aangetroffen in struiken Roermond

In Roermond is vanochtend een dode man aangetroffen bij het struikgewas van het speelveldje aan het Caspolveldje.

Het stoffelijk overschot werd rond 10.30 uur aangetroffen. Of de man aan een natuurlijke dood is gestorven, of door een misdrijf om het leven is gebracht, is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart.