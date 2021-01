Auto raakt vrachtwagen en slaat over de kop op A58, bestuurder gewond

Vrijdagavond is bij een aanrijding op de A58 bij Ulvenhout een personenauto enkele malen over de kop geslagen. 'De bestuurder raakte daarbij gewond. Meerdere auto’s raakten beschadigd door rondvliegende brokstukken', zo laat de politie zaterdag weten.

Vrachtwagen geraakt

Vrijdag 15 januari rond 20.00 uur reed de auto over de A58 in de richting van Breda. Voor hem reed een vrachtwagen. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de personenauto de linker achterzijde van die vrachtwagen.

Over de kop geslagen

Hierdoor raakte de hij de macht over het stuur kwijt, waarna hij in de vangrail reed en enkele malen over de kop sloeg. Door de rondvliegende brokstukken raakten enkele achteropkomende auto’s beschadigd. De bestuurder van de personenauto raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Onderzocht wordt of hij alcohol had gebruikt. De A58 is enige tijd afgesloten geweest.