Bestelbus brandt volledig uit op vervallen bedrijventerrein in Zuidbroek

Zaterdagmiddag omstreeks 14.20 uur werd bij de meldkamer melding gemaakt van een autobrand aan de Industrieweg in Zuidbroek.

Volledig uitgebrand

Ter plaatse bleek dat het een brandende bestelbus betrof die tussen twee Romney loodsen stond. De brandweer van Zuidbroek had de brand snel onder controle maar kon niet voorkomen dat het busje volledig uitbrandde. Op het terrein is vaker brand geweest. Brandstichting is niet uitgesloten.