Brand in containers bij woning slaat over op laadpaal

De brandweer werd zondagnacht omstreeks 01:30 uur gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Bodem van Elde in Gemonde. Ter plaatse bleek dat containers bij een woning brand hadden gevat.

Laadpaal

De brand sloeg over op een laadpaal. Op dat moment was er geen voertuig aangesloten op de laadpaal. De brandweer had de brand snel onder controle, en dekte smeulende resten af met zand waarna de brandweerlieden weer retour naar de kazerne konden.