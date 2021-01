Dinsdag 4.335 positieve tests gemeld bij RIVM

678 COVID-patiënten op IC, 1767 in de kliniek; 12 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2445, 16 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 678 op de IC, een daling van 7 patiënten en 1767 in de kliniek, 23 patiënten meer dan gisteren. Er liggen 5 Nederlandse COVID-patiënten op de IC in Duitsland, evenveel als de vorige dag. Gisteren zijn er 12 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 5 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 287 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 107 meer dan gisteren. Hiervan zijn er 42 opgenomen op de IC, 14 meer dan gisteren en 245 in de kliniek, 93 meer dan gisteren. Gemiddeld zijn er op de IC meer nieuwe opnames dan vorige week, de kliniek ligt onder het gemiddelde van vorige week. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 39 patiënten gestegen naar 1122 bedden. Op de IC liggen nu 678 COVID-patiënten, 7 minder dan gisteren en 444 non-COVID-patiënten, 46 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC blijft hoog, waardoor er meer COVID- dan non-COVID-patiënten liggen. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 768 patiënten gestegen naar 13.154 bedden. In de kliniek liggen nu 1767 COVID-patiënten, 23 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek neemt de laatste dagen weer toe. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

Zorgen om veel besmettelijker Britse variant

Ondanks een stijging in het aantal nieuwe opnames, verwachten we dat de dalende trend traag blijft doorzetten. Het is nog onduidelijk wat het effect van de Britse COVID-variant is op het aantal COVID-besmettingen en de IC- en kliniekbezetting in Nederland. Toch maken we ons zorgen: want de Britse COVID-variant is veel besmettelijker dan de huidige variant. Hierdoor kan het aantal besmettingen en de instroom op de IC en in de kliniek snel toenemen.