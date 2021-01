Auto en vrachtauto botsen op N279 bij Veghel

Op de Rijksweg (N279) bij Veghel botsten dinsdagavond een personenauto en een vrachtauto met elkaar. Door het ongeval was de weg korte tijd volledig dicht.

Ziekenhuis

De bestuurder van de personenauto is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Brandweerlieden assisteerden de sleepdienst bij het opruimen van de auto. De vrachtwagen kon zijn weg zelfstandig vervolgen. Inmiddels is de N279 bij Veghel weer vrijgegeven.