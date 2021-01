Woningen onder vuur genomen in Amsterdam

Op woensdag 20 januari zijn meerdere woningen aan het Maarsenhof beschoten. In de woningen waren op het moment van de beschieting meerdere mensen waaronder kinderen aanwezig. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De recherche is op zoek naar getuigen.

Omstreeks 23:40 uur werden meerdere buurtbewoners opgeschrikt van harde knallen. Meerdere politie-eenheden waren snel ter plaatse en kwamen en troffen meerdere kogelinslagen aan in de muren en ruiten van verschillende woningen. Het is nog onduidelijk wat het motief is geweest van de beschieting en de politie is nog op zoek naar de verdachten.