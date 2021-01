Demonstratie voor vrijlating Navalny op Museumplein

Op het Museumplein in Amsterdam waren zaterdag rond de honderd betogers samen gekomen om de vrijlating van Kremlin-criticus Aleksej Navalny te eisen.

Navalny werd afgelopen zondag aangehouden toen hij vanuit Duitsland naar Rusland terugkeerde. Hij verbleef in Duitsland om te herstellen van een vergiftiging met het zenuwgif novitsjok. Hij werd aangehouden omdat hij zich niet aan de voorwaarden van een voorwaardelijke vrijlating hield.

Niet alleen in Amsterdam ging men de straat op om de vrijlating van Navalny te eisen. In Moskou waren rond de 40.000 mensen op de been en zijn meer dan 200 personen aangehouden, waaronder de vrouw van Navalny