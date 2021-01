Grote drugsbaas opgepakt op Schiphol

Op de luchthaven Schiphol is vrijdag één van de meest gezochte drugsbazen ter wereld aangehouden. Volgens de Telegraaf gaat het om Tse Chi Lop die een jaaromzet van 22 miljard dollar zou verdienen met drugs.

De aanhouding werd door een woordvoerder van de Landelijke Eenheid bevestigd aan de krant. De 57-jarige Tse Chi Lop werd door verschillende politiekorpsen aangemerkt als de ‘most wanted’ man van Azië. Hij was al jaren op de vlucht voor justitie.

Cho Lop komt uit Canada en heeft roots in China en werd in Nederland aangehouden in nauwe samenwerking met de politie van Australische politie. Hij smokkelde vooral heroïne en synthetische drug.