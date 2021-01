Dode bij steekpartij in Heerlen

Bij een steekincident op zaterdagmiddag op de Oude Brunssummerweg is een 19-jarige man uit Brunssum ernstig gewond geraakt. Deze is later op de dag in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een 20-jarige man uit Heerlen aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

De politie kreeg rond 13.50 uur de melding van een steekincident op de openbare weg. Er is een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hier overleed het slachtoffer aan de verwondingen.

De verdachte kon even later worden aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau waar hij voor nader verhoor is ingesloten. De politie is een onderzoek gestart naar de exacte omstandigheden en toedracht.