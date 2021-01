Twee gewonden na verkeersongeval

De bestuurder van een bestelbus, een 18-jarige man uit Goes, en de bestuurder van een personenauto, een 30-jarige man uit Bruinisse, raakten door onbekende oorzaken elkaar. De bestelbus sloeg over de kop. Beide bestuurders zijn voor medische zorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Daarvoor werd de weg tot even na 04u00 afgesloten.