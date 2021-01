OM vordert gevangenhouding voor moord en doodslag op 14-jarige meisje

Vandaag vordert het OM bij de raadkamer van de rechtbank in Almelo de gevangenhouding van de drie verdachten voor moord, dan wel doodslag.

Ook is het verhullen van het stoffelijk overschot aan alle verdachten ten laste gelegd. In dit stadium van het onderzoek is er volgens het OM nog voldoende reden om alle verdachten in voorlopige hechtenis te houden voor de moord dan wel doodslag op het 14-jarige meisje. Het onderzoek is nog in volle gang. De rechtbank in Almelo zal de beslissing van de raadkamer bekend maken.