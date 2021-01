Noodbevel voor de stad Apeldoorn

Preventief fouilleren toegangswegen

Dat betekent dat de politie bij alle toegangswegen tot Apeldoorn en in de stad preventief kan fouilleren. Daarnaast kunnen mensen die geen geldige reden hebben in de stad te zijn tegengehouden of weggestuurd worden. Het noodbevel is ingegaan op 31 januari 2021 om 10.15 uur. Hoe lang het noodbevel van kracht blijft maakt de gemeente later bekend.

Aanvulling op bestaande noodverordening en aanwijzingsbesluit

Het noodbevel en het gewijzigde aanwijzingsbesluit zijn een aanvulling op de noodverordening en aanwijzingsbesluit zoals die gisteren om 21.00 uur is in gegaan en tot maandagochtend 1 februari 04.30 uur geldt.

Ernstig vandalisme en rellen

Een burgemeester mag bij ernstig vandalisme en rellen, of vrees voor ernstig vandalisme en rellen een noodbevel afkondigen. Dat staat in Artikel 175 van de Gemeentewet. De burgemeester is bevoegd om alle bevelen te geven die nodig zijn om gevaar te beperken en de openbare orde te handhaven.