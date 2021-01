Zondag 3.714 positieve tests gemeld, laagste aantal sinds 1 oktober

Laagste aantal sinds 1 oktober 2020

Dat zijn er 497 minder dan gisteren toen er nog 4.211 besmettingen werden gemeld en het is laagste aantal nieuwe besmettingen sinds 1 oktober 2020. Het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 komt hierdoor op 978.475.

646 COVID-patiënten op IC, 1573 in de kliniek; 3 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2219, 21 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 646 op de IC, een stijging van 6 patiënten en 1573 in de kliniek, 27 patiënten minder dan gisteren. Er liggen geen Nederlandse COVID-patiënten meer op de IC in Duitsland. Gisteren zijn er 3 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 1 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 172 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 53 minder dan gisteren. Hiervan zijn er 30 opgenomen op de IC, 1 meer dan gisteren en 142 in de kliniek, 54 minder dan gisteren. Gemiddeld is het aantal opnames in de afgelopen week vrij stabiel. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 11 gedaald naar 1100 bedden. Op de IC liggen nu 646 COVID-patiënten, 6 meer dan gisteren en 454 non-COVID-patiënten, 17 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC daalt langzaam, maar blijft hoog, waardoor er meer COVID- dan non-COVID-patiënten liggen. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 665 patiënten gedaald naar 12.117 bedden. In de kliniek liggen nu 1573 COVID-patiënten, 27 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is vrij stabiel met een langzaam dalende trend. Zie figuur 4 voor alle cijfers.