Man (27) aangehouden voor aanrandingen in winkels Purmerend

De politie heeft woensdag een 27-jarige man zonder vaste woonplaats aangehouden, op verdenking van aanranding van meerdere vrouwen. 'Dit gebeurde in winkels in Purmerend. De aangehouden verdachte zit vast', zo meldt de politie donderdag.

Zedenpolitie

De zedenpolitie startte een onderzoek nadat meldingen waren binnengekomen van vrouwen die in winkels in Purmerend werden lastiggevallen door een onbekende man. De man randde de vrouwen aan tijdens het passeren in nauwe doorgangetjes van winkels. Inmiddels hebben meerdere vrouwen aangifte gedaan.

Aanhouding

De zedenpolitie heeft de 27-jarige man woensdagochtend opgespoord, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij is ingesloten voor nader onderzoek en zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank Noord-Holland die een beslissing zal nemen over zijn voorlopige hechtenis.

Mogelijk meerdere vrouwen de dupe

De zedenpolitie zet het onderzoek voort en sluit niet uit, dat mogelijk meerdere vrouwen door deze man zijn aangerand in Purmerend.