Spitsmuis Rijkswaterstaat houdt toezicht

In het Brabantse Liempde heeft de sneeuw alles wit gekleurd. Zelfs de spitsmuis van Rijkswaterstaat werd gesignaleerd nabij de snelweg A2 bij het Brabantse dorp.

Hij hield de wegen nauwlettend in de gaten, maar vooralsnog is het overal glad. Het KNMI kondigden voor vandaag code rood af in het gehele land en waarschuwt voor extreme gladheid op de wegen.