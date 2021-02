IJsvloer in Heerenveen begint al enige vorm te krijgen

Het is dat Heerenveen niet één van de Elfsteden in 'De Tocht der Tochten' is maar als dat wel het geval zou zijn dan zou de Friese plaats waarschijnlijk geen slecht figuur slaan als het gaat om een mooie ijsvloer in wording.

Strenge vorst

In de nacht van maandag op dinsdag heeft de strenge vorst, waarbij de minimumtemperaturen in Friesland, en lokaal in Heerenveen, tegen de -9 graden Celsius haalden, gezorgd voor de eerste laag op het water van de Heeresloot in Heerenveen.

Aantal nachten vorst

Na een aantal nachten van vorst is er nu dus een eerste laag ijs gevormd op het water van de Heeresloot. Met de sneeuw op het ijs valt het nog mee, door de wind ligt de sneeuw meer aan de kanten. Er is natuurlijk nog wel wat vorst nodig om het ijs de stevigheid te geven die nodig is om er op te kunnen schaatsen maar desalniettemin levert het tafereel wel al heel mooie plaatjes op gemaakt door Frank Vink.