Vrouw verdacht van moord op vermiste Ichelle van de Velde

In de winkel van de vrouw aan de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg is dinsdag de hele dag door diverse specialisten van de politie uitgebreid onderzoek gedaan. Hierbij zijn sporen van een misdrijf gevonden. Politie en justitie verdachten de vrouw aanvankelijk van wederrechtelijke vrijheidsbeneming van Ichelle. De aanklacht is verzwaard naar moord. Vooralsnog is de vrouw de enige verdachte in deze zaak. Ze wordt vrijdagmiddag voor de rechter-commissaris geleid.

Zoektocht

Ichelle is nog niet gevonden. Politie en justitie achten de kans heel klein dat zij nog in leven is.