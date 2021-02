Vrachtwagenchauffeur gewond bij explosie bij Avebe in Gasselterijveen

Bij aardappelmeelfabriek Avebe in Gasselternijveen heeft vrijdagavond rond 19.40 uur een explosie plaatsgevonden. Hierbij is een vrachtwagenchauffeur gewond geraakt.

Cabine vernield

De explosie vond plaats in bulkwagen die als oplegger achter de trekker zat. Door de druk van de explosie is de vrachtwagencabine van de trekker compleet vernield. De chauffeur is hierbij gewond geraakt. Hij is ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe was sprake van een stofexplosie.