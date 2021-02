Mona Keijzer opent eerste praktijktest evenementen

Vandaag opent de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer de eerste praktijktest van de Fieldlab Evenementen in het Beatrix Theater Utrecht. Er wordt tijdens een zakelijk congres met vijfhonderd bezoekers onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden. Het is de start van een reeks praktijktesten.

Het kabinet gebruikt de opgedane kennis en inzichten als input om te bepalen hoe er naar veilige en verantwoorde evenementen toegewerkt kan worden.

Mona Keijzer: “Terug naar normaal, of het nu gaat om een congres met je collega’s, een sportwedstrijd of een concert bezoeken: dat wil iedereen graag. Daarom zijn deze praktijktesten zo ontzettend belangrijk. Niet alleen biedt het perspectief voor de ondernemers, maar ook voor de bezoekers ervan. Met deze praktijktesten doen we dat veilig en verantwoord, waarbij we rekening houden met de ontwikkelingen van het coronavirus. En dat is vooruitkijken.”

Aan deze praktijktesten zitten wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet iedere deelnemer een negatieve coronatest laten zien (niet ouder dan 48 uur) en wordt bij binnenkomst de temperatuur opgemeten. Als onderdeel van het onderzoek worden de bezoekers tijdens de bijeenkomst gevolgd met een bewegingssensor. Daarmee wordt kennis opgedaan over hoe bezoekers zich in verschillende situaties gedragen en hoe evenementen veilig zouden kunnen plaatsvinden. Na afloop dienen de bezoekers een nieuwe coronatest te ondergaan.

Het is de eerste praktijktest die plaatsvindt. Hierna volgen nog zeven events. Andere praktijktesten die binnenkort plaatsvinden zijn een theatervoorstelling en twee voetbalwedstrijden. Daarnaast zal een dance-event en live-concert binnen en een dance-event en live-concert buiten plaats gaan vinden.