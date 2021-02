Brandweer rukt uit voor schip dat water maakte

Maandagochtend omstreeks 09:40 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een schip wat in de problemen zou zijn nabij de sluis aan de Kanaaldijk Zuid in Schijndel. Een tankautospuit en Officier van Dienst (OVD) kwamen ter plaatse bij het incident.

De machinekamer van het schip was onder water aan het lopen zijn, door de olie die zich in de machinekamer, was wegpompen geen optie laat een woordvoerster van de politie desgevraagd weten. Het schip was niet geladen, er is zover bekend niemand gewond geraakt. Een medewerker van een klusbedrijf kwam om een oplossing te realiseren.