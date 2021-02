Provinciale Asbest-subsidieregeling verlengd

De provincie Flevoland heeft de regeling “Van asbest naar duurzaam dak” verlengd. Deze subsidie is interessant voor bedrijven en voor particuliere woningeigenaren. Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen ná het saneren van een dak met asbest.

Het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met het saneren is de grootste voorwaarde om in aanmerking te komen. Wordt er naast het plaatsen van zonnepanelen ook isolatie aangebracht op het dak, dan komt er nog extra subsidie per vierkante meter bij. Er geldt per eigenaar een maximum van € 25.000. Mocht het dak niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen, dan mogen de panelen ook op een ander dak geplaatst worden. Er is nog subsidie mogelijk voor 80.000 m2 dakoppervlak.

Voor meer informatie over de regeling kunt u ook kijken op de website van de provincie Flevoland.