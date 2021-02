Politie houdt reconstructie in onderzoekt dood baby in woning De Krim

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben donderdag onderzoek verricht naar de dood van een baby in een woning in De Krim. Een woordvoerder van het OM meldt dat het om een reconstructie van de situatie gaat. Over de inhoud van de reconstructie kon de woordvoerder verder geen mededeling doen.