Dode bij aanrijding op A76

Rond 9.45 uur ontving de politie melding van een ongeval op de A76. Daarbij waren een personenauto en vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. Waarschijnlijk gebeurde dit bij het wisselen van rijstrook. Verder onderzoek moet uitwijzen of dit inderdaad het geval is en wat de oorzaak van het ongeval is.

De bestuurder van de personenauto is bij dit ongeval om het leven gekomen. Omdat eerst nabestaanden geïnformeerd moet worden, wordt er op dit moment nog niet meer informatie over het slachtoffer vrijgegeven. Ten behoeve van het bergen van de betrokken voertuigen en het opgestarte onderzoek is de A76 deels afgesloten. Verkeer wordt omgeleid richting Kerensheide.