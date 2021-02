Verraderlijke gladheid in het noorden zorgt voor aanrijdingen

Weg spekglad

Op de Peesterweg in het Drentse Zeijen ging het mis. Hier raakten drie auto’s betrokken bij een aanrijding en hier melden getuigen dat de weg spekglad is.

Inzittenden gewond geraakt

Bij dit ongeval zijn inzittenden gewond geraakt, maar over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. In Zeijen bevrijdde de brandweer een inzittende uit een van de auto’s. Een slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Opvriezing

De ongelukken gebeurden op weggedeelten die in de schaduw liggen. De gladheid is zeer plaatselijk en ontstaat vermoedelijk door opvriezing vanuit de nog bevroren ondergrond.