Interventieteam ontmantelt drugslab in Minnertsga

Eén van de interventieteams van Politie Noord-Nederland heeft vrijdagmorgen in Minnertsga een drugslab ontmanteld. Sinds november zijn er in Noord-Nederland drie van dit soort teams actief om criminaliteit met grote maatschappelijke effecten aan te pakken. Drie personen zijn aangehouden.

Het interventieteam heeft dankzij een snel en daadkrachtig optreden het in werkende drugslab kunnen ontmantelen. Het team, met specialisten aan het roer, is op basis van informatie een onderzoek gestart. Dit heeft geresulteerd in een inval in een pand aan de Lange Dyk vanmorgen.

Gevaarlijke stoffen

In het drugslab werd amfetamine geproduceerd. Agenten vonden grondstoffen en een kleine hoeveelheid eindproduct. Het drugslab was ten tijde van de inval in werking. Met de inval is er daarmee een einde gemaakt aan de productie van synthetische drugs en aan een gevaarlijke situatie voor omwonenden. Een drugslab als deze kan zorgen voor brand of een ontploffing en er wordt met levensgevaarlijke chemicaliën gewerkt.

Aanhoudingen

In het pand werden drie verdachten aangetroffen. Het gaat om een 71-jarige vrouw uit de gemeente Waadhoeke, een 50-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 41-jarige man uit Deventer. Zij zijn aangehouden en worden verhoord. Uit onderzoek moet blijken wat hun rol is geweest bij de productie van de drugs. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het drugslab wordt ontmanteld door het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), die gespecialiseerd is in het ruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen.