Explosie in schuur in Brunssum; twee gewonden

Bij een brand in een schuur in Brunssum zijn vrijdagavond twee personen gewond geraakt. Dit meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Voorafgaand aan de brand aan de Rembrandstraat zou een explosie hebben plaatsgevonden.

Eén slachtoffer is zwaargewond naar een brandwondencentrum in het Duitse Aken gebracht. Het tweede slachtoffer is naar het ziekenhuis in Heerlen gebracht.

Bij de bestrijding van de brand zijn twee blusvoertuigen ingezet, die de brand rond 22.00 uur hadden gedoofd.

Er zal een onderzoek worden ingesteld naar de toedracht van de explosie.