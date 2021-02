Aanhouding mishandeling beveiliger op Urk

De NOS beveiliger werd op zondag 24 januari in zijn gezicht gespoten met een bijtend goed toen hij jongeren aansprak. Na onderzoek en tips kwam een 17-jarige jongen uit Urk in beeld. Hij is dinsdag aangehouden en verhoord. Na verhoor mocht hij weer naar huis, maar blijft verdachte in deze zaak.