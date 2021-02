Arriva past busdienstregeling in Friesland aan op versoepelingen coronamaatregelen

Vanaf maandag 1 maart gaat Arriva in Friesland weer meer bussen rijden. Onlangs werden enkele versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt. Arriva verwacht daardoor een kleine reizigersgroei. De inzet van Arriva ‘beweegt’ mee en gaat passend bij het reizigersaanbod weer meer bussen rijden. Ook gaan alle buurtbussen weer rijden.

In plaats van de Zomervakantie-dienstregeling gaat Arriva de Kleine Vakantie-dienstregeling rijden:

Dit betekent dat er op de lijnen 21, 51, 97, 114 en 315 extra ritten gaan rijden ten opzichte van de huidige dienstregeling tijdens de lockdown.

Daarnaast rijden er ten opzichte van de Kleine Vakantie-dienstregeling extra ritten op de volgende lijnen, 22, 23, 35, 52/552, 573, 593, 94, 97, 603, 651.

Buurtbussen

In samenspraak met de buurtbusverenigingen is besloten dat alle buurtbussen in Friesland vanaf maandag 1 maart weer kunnen gaan rijden. Ze rijden daarbij een normale dienstregeling.

Reisplanner

De juiste vertrektijden staan vanaf zondag 28 februari correct in de reisplanner. Arriva adviseert reizigers vooraf hun reis te plannen via de reisplanners. En voor meer informatie te kijken op www.arriva.nl.