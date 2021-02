Drugslab in Friese Kootstertille ontmanteld

Vrijdagavond heeft de politie in het Friese Kootsertille in een loods aan de Oastkern in een drugslab aangetroffen. 'De inval werd verricht op grond van binnengekomen informatie. In het pand bevonden zich ook twee mannen van 47 en 53 jaar. Beiden werden aangehouden', zo meldt de politie zaterdag.

Drugslab

'In het drugslab werd methamfetamine (crystal meth) geproduceerd. Agenten troffen in de loods grondstoffen aan voor de productie van deze synthetische harddrugs Het drugslab was ten tijde van de inval in werking', aldus de politie. Met deze inval is daarmee een einde gemaakt aan de productie van synthetische drugs en ook aan een gevaarlijke situatie voor omwonenden. Een drugslab kan zorgen voor brand of een ontploffing en er wordt met levensgevaarlijke chemicaliën gewerkt.

Aanhoudingen

De twee verdachten zijn in een cel ingesloten. Zij worden gehoord over hun betrokkenheid bij het drugslab. Uit onderzoek moet blijken wat hun rol is geweest bij de productie van de drugs. Meerdere aanhoudingen worden in dit onderzoek niet uitgesloten. Het drugslab wordt vandaag ontmanteld door het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), die gespecialiseerd is in het ruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen.