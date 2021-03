Celstraf geëist tegen man die meisjes in auto zou hebben willen lokken

'Het is de angst van iedere ouder; dat je kind wordt aangesproken door een vreemde met verkeerde intenties, dat er misbruik wordt gemaakt van kinderlijke onbevangenheid. Dat is wat in deze zaak bewaarheid is geworden en wat deze verdachte wordt verweten.' Meisjes gevraag in auto te stappen

Geld en snoep beloofd

Dat zei de officier van justitie donderdag 4 maart voor de rechtbank in Zwolle. Daar stond een 36-jarige man uit Heerde terecht omdat hij vanuit zijn auto meisje zou hebben gevraagd of ze bij hem wilden instappen en of ze dan zijn geslachtsdeel wilden zien of wilden aanraken. Hij beloofde ze geld en/of snoep.

Celstraf geëist

Tegen de man is een celstraf geëist van 12 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en een aantal bijzondere voorwaarden, zoals toezicht van de reclassering en een (ambulante) behandeling.

Jonge kinderen

Hem zijn vier incidenten ten laste gelegd, waarbij in totaal vijf kinderen waren betrokken. De incidenten hebben zich in maart en april 2020 voorgedaan in Zwolle en Apeldoorn. De man is op 19 april 2020 aangehouden. De slachtoffertjes zijn kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar. Formeel wordt hij verdacht van poging tot verleiding van minderjarigen, poging tot seksueel corrumperen, poging tot ontucht en aanranding.

Kinderlokker

In haar requisitoir ging de officier niet alleen in op de gevolgen van de handelwijze van de verdachte voor kinderen en hun ouders, maar ook op die voor de samenleving. Ze zei: 'Het handelen van verdachte heeft bijgedragen aan de maatschappelijk onrust die ontstaat op het moment dat bekend wordt dat er in een buurt een kinderlokker actief is. Door zijn handelen heeft de verdachte onrecht gedaan aan het algemene gevoel van veiligheid.'

Handelswijze

De officier van justitie vindt dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is om tot een veroordeling te komen. De handelwijze en de signalementen uit de verschillende aangiften komen met elkaar overeen; de beschrijving van de auto, de wijze waarop de man de meisjes aansprak, de woorden die hij daarbij gebruikte en de beloften die hij deed.

'Uit verveling'

Bovendien heeft de verdachte tegenover de politie bekend dat hij ongeveer zes keer meisjes heeft aangesproken met de intentie hen te bewegen getuige te zijn van zijn ontblote penis en daarmee de ontmoeting, zoals hij zelf zegt, een seksuele lading te geven. Verdachte verklaarde daarbij dat hij zich niet alles meer even goed kan herinneren en dat hij wellicht de plaatsen Apeldoorn en Zwolle door elkaar heeft gehaald. Verder gaf hij aan dat een en ander is ontstaan vanuit verveling; hij kwam sinds 15 maart zonder werk te zitten door de coronacrisis.