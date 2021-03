Man op de vlucht voor politie verkleedt zich maar wordt toch gepakt

Maandag heeft de politie in Boxtel een man aangehouden die zich had verschanst in de achtertuin van een woning aan de Dokter P.M Hoekstraat. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man zonder toestemming een woning binnen was getreden, waar vervolgens melding van gemaakt werd.