Nederlandse vakantieparken trekken recordaantal Nederlanders

Het aantal Nederlanders op Nederlandse vakantieparken is afgelopen voorjaarsvakantie met 38 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde Nederlandse vakantiepark had tijdens de voorjaarsvakantie een bezetting van 94 procent. Hiermee zijn alle records gebroken. Vakantie in eigen land lijkt door corona uitgegroeid tot een trend.

Ook meivakantie stroomt vol

Uit statistieken van vakantiepark-expert Parkvakanties blijkt dat ook Pasen en de meivakantie vol beginnen te stromen met Nederlandse toeristen. “Nu de voorjaarsvakantie voorbij is en mensen van het mooie weer hebben kunnen genieten, is de behoefte om er snel weer op uit te trekken nog groter”, zegt Laurens Taekema van Parkvakanties. “De lente zit duidelijk al in onze bol en we hebben zin om het huis te ontvluchten en te genieten van een andere omgeving.”

Voorzichtiger richting zomer

Richting de zomer zijn we iets voorzichtiger met boeken vanwege de onzekerheid omtrent het coronavirus en de onduidelijkheid of we wel of niet naar het buitenland kunnen. “Maar dat de vakantieparken met Pasen en de meivakantie dit jaar vol zullen zitten, is nu al zo goed als zeker”, voegt Taekema toe.

Minder Duitse toeristen

Sinds Duitsland een negatief reisadvies voor Nederland heeft uitgegeven, zagen de Nederlandse vakantieparken een daling van 32 procent in het aantal Duitse reserveringen voor de voorjaarsvakantie. Desondanks zorgt de afname van het aantal buitenlandse gasten niet voor lege Nederlandse vakantie- en bungalowparken. Sterker nog, de vakantieparken zijn tijdens afgelopen schoolvakanties nog nooit zo volgeboekt geweest als nu. Op vakantie gaan in eigen land was nooit eerder zo populair.