Politie houdt twee verdachten aan voor dood B&B eigenaar in Boxtel

Voorburg/Dordrecht

In een woning in Voorburg werd een 36-jarige Litouwer aangehouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De woning werd uitvoerig doorzocht op zoek naar sporen en bewijsmiddelen. In Dordrecht werd een 39-jarige man, eveneens zonder vaste woon- of verblijfplaats en de Litouwse nationaliteit, aangehouden. De inspanningen van de afgelopen weken door het onderzoeksteam leidden tot de aanhoudingen van de verdachten. Ook een woning in Hardinxveld-Giessendam werd uitvoerig doorzocht.

Duitsland

Het onderzoek leidde tevens naar Duitsland waar vrijdag 12 maart een perceel in de deelstaat Nedersaksen werd doorzocht. Begin volgende week verschijnen beide verdachten voor de Rechter-Commissaris die een besluit zal nemen over de voorlopige hechtenis van beide mannen.

Onderzoek gaat onverminderd door

Het onderzoeksteam heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan het onderzoek. Ondanks de aanhoudingen gaat het onderzoek onverminderd verder om de gebeurtenissen volledig inzichtelijk te krijgen.