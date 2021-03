Zit je niet lekker in je vel? Tips om jezelf weer beter te voelen

Zit bij jou al een tijdje veel tegen en merk je dat je niet helemaal lekker in je vel zit? Dan wordt het hoog tijd om even een stap terug te doen. Je wilt tenslotte weer snel uit deze dip komen, want het is natuurlijk allesbehalve fijn als je jezelf niet goed voelt. Wil je jezelf snel weer beter voelen? Wij geven je wat goede tips, zodat jij hopelijk snel weer helemaal de oude bent!

Gun jezelf wat rust

Als je merkt dat je jezelf al een paar dagen niet zo goed voelt, is het ten eerste goed om dit probleem te accepteren. Het is tenslotte niet de bedoeling dat je nog veel langer met deze gedachten rondloopt, dit wil je natuurlijk niet. Het is daarom aan te raden om jezelf wat rust te gunnen in dit soort gevallen. Merk je dat je er echt even doorheen zit? Probeer dan even tot rust te komen. Je kunt maar beter erkennen dat je jezelf even niet goed voelt, dan dat je hier nog langer mee doorloopt.

Kom in beweging

Waar je jezelf zeker rust moet gunnen als je er even doorheen zit, is aan de andere kant beweging ook ideaal. Tijdens het intensief bewegen maakt jouw lichaam namelijk endorfine aan. Dit is een stofje waar je blijer van wordt en jezelf dus beter van gaat voelen. Daarnaast is intensief bewegen goed om even je gedachten te verzetten. Ga dus een mooie wandeling maken of doe een paar leuke work-outs. Je zult zien dat je jezelf hierna een stuk beter voelt, omdat je even met iets heel anders bent bezig geweest.

Doe leuke dingen

Als je jezelf niet helemaal goed voelt, is het een goed plan om leuke dingen te plannen. Ga bijvoorbeeld drinken met wat vrienden of plof samen in de bank om een leuke film te kijken. Net als bij het intensief bewegen is het zo dat als je leuke dingen doet, je jouw sombere gedachtes even aan de kant kan schuiven. Leuke dingen doen samen met anderen zorgt er dan ook zeker voor dat je jezelf beter voelt. Zit je al een tijdje niet lekker in je vel? Maak dan een planning met leuke dingen die je kunt doen!

Verwen jezelf

Heb je al een aantal rotdagen achter de rug? Dan heb je wel wat extra’s verdiend. Je mag jezelf dan ook zeker wel eens verwennen. Trakteer jezelf op iets leuks. Of dit nou een nieuwe outfit is of een uitgebreid avondje Netflix: het is helemaal aan jou. Door jezelf te verwennen word je vrolijker en dit helpt er zeker bij om jezelf wat beter te voelen.

Heb je bovenstaande dingen geprobeerd en merk je dat het niet echt voor jou helpt? Dan is het verstandig om eens naar andere oplossingen te kijken. Zo zou je kunnen kijken naar medicatie of bijvoorbeeld een voedingssupplement. Iets dat voor sommige mensen werkt, is CBD. Het zou kunnen dat deze olie helpt om jezelf wat beter te voelen. Ook kan het nooit kwaad om met andere mensen over jouw gedachten te praten. Probeer er in ieder geval wel achteraan te gaan, want je wilt tenslotte niet nog heel lang in deze dip blijven zitten.