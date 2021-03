Automobilist raakt gewond bij verkeersongeval bij Erica

Op de Verlengde Vaart Noord Zijde in Erica vond zaterdagavond een ongeval plaats. Hier is een auto tegen een boom gebotst.

Ziekenhuis

De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens omstanders is de bestuurder over een kei heen gereden en daarna de macht over het stuur kwijtgeraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. Politie en ambulance kwamen naar de opgegeven locatie om eerste hulp te bieden