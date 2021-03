Cheque van € 460.228 van BankGiro Loterij voor Drents Museum

Afgelopen week ontving het Drents Museum van de BankGiro Loterij een bijdrage van in totaal € 460.228,-. ‘Een geweldige opsteker’, zo licht algemeen directeur Harry Tupan toe. Sinds 2008 is het museum in Assen een vaste partner van de BankGiro Loterij. In totaal heeft de BankGiro Loterij uit de opbrengsten van het afgelopen jaar een bedrag van bijna € 83,5 miljoen verdeeld onder 63 culturele organisaties in Nederland, waaronder dus het Drents Museum.

De bijdrage aan het Drents Museum bestaat uit het vaste jaarlijkse bedrag van € 300.000,- van de loterij. Daarnaast is een bedrag van € 160.228,- in 2020 bij elkaar gespeeld door liefhebbers van het museum. Met minstens 40% van ieder door hen gekocht lot kozen zij er specifiek voor het Drents Museum te steunen.

‘Geweldige opsteker’

Harry Tupan is zeer verheugd met de bijdrage van de BankGiro Loterij. ‘Het is een geweldige opsteker, juist nu in deze lastige tijd voor ons museum en voor veel collega-instellingen. De financiële bijdrage stelt ons onder meer in staat onze plannen te realiseren op het gebied van aankopen, tentoonstellingen en onze nieuwe collectiepresentatie. Zo kunnen we wat aankopen betreft nu dankzij de BankGiro Loterij onze internationale collectie op het gebied van hedendaagse kunst verder uitbouwen.’



In de nieuwe collectiepresentatie, waarvoor de BankGiro Loterij in 2020 een extra schenking van € 750.000,- toekende, presenteert het Drents Museum de topstukken uit de collectie in internationaal perspectief, in een geheel nieuwe opstelling met een spectaculaire vormgeving. Tupan: ‘In deze collectiepresentatie, die we medio 2023 openen, vertellen we met universele prikkelende verhalen de wereldgeschiedenis van Drenthe.’