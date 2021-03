Politie zoekt verloren kisten met oefenwapens

De politie is dringend op zoek naar drie kisten die zaterdagochtend vermoedelijk in Lelystad uit een politievoertuig zijn gevallen. In de kisten zitten oefenwapens van de politie. De wapens zijn onklaar gemaakt en gemarkeerd. Voor de politie is het van groot belang dat de kisten en de inhoud snel weer terecht zijn.