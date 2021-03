Aangetroffen lichaam Nico Broekhuysenweg door misdrijf omgekomen

De recherche gaat ervan uit dat de overleden man die afgelopen vrijdag 12 maart 2021 op de Nico Broekhuysenweg werd aangetroffen, door vuurwapengeweld om het leven is gekomen. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart en is daarbij enerzijds op zoek naar getuigen, maar wil ook meer weten over het leven van het 22-jarige slachtoffer dat woonde in Assendelft.

‘Lau’ elders om het leven gebracht

Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer vermoedelijk in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven moet zijn gebracht. De recherche houdt er rekening mee dat hij niet op de Nico Broekhuysenweg, maar elders om het leven is gebracht. Voor zover nu bekend is hij voor het laatst in Assendelft gezien aan het begin van de nacht. Het slachtoffer zou luisteren naar de bijnaam ‘Lau’.

Rechercheonderzoek

De recherche is ten behoeve van het onderzoek bezig met het in kaart brengen van het leven van het slachtoffer. Mensen die meer informatie hebben over de 22-jarige man uit Assendelft die vermoedelijk luisterde naar de bijnaam ‘Lau’, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie, al dan niet anoniem via Meld Misdaad Anoniem.