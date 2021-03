Douane Rotterdam doet grote cokevangst: 4.000 kilo

Woensdag heeft de Douane tijdens een controle ruim 4.000 kilo cocaïne aangetroffen in de Rotterdamse haven. 'De cocaïne was verdeeld over 4.425 pakketten. De straatwaarde van deze partij is ruim 300 miljoen euro', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Antwerpen

De verdovende middelen zaten verstopt in een container afkomstig uit Ecuador die op 16 maart in Antwerpen was aangekomen. De container was bestemd voor een fruitbedrijf in Rotterdam.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.