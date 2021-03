Man (22) krijgt 42 maanden celstraf voor cybercrime en witwassen

Controle over bankrekening

Op Marktplaats verzocht hij verkopers om 1 eurocent over te maken. Via een malafide betaallink en een phishingsite die leek op de website van een bank, kreeg hij controle over andermans bankrekening. Het gestolen geld ging eerst naar rekeningen van zijn 'geldezels', en werd daarna gepind.

Geldezels

Ook heeft hij met een ander twee aanzienlijke geldbedragen witgewassen, die deel uitmaakten van een bedrag van 1 miljoen euro dat in één nacht was buitgemaakt door phishing. Nog diezelfde nacht zijn delen van de buit overgemaakt naar de geldezels die hij en zijn mededader hadden geronseld. Verdachte ontving daarvan een deel.

Computervredebreuk

Verder maakte hij zich schuldig aan computervredebreuk, diefstal met ‘valse sleutels’ (pasjes met pincodes), poging tot oplichting, het beheer van phishingsites en het bezit van gehackte e-mailadressen. Hij maakte ook geld buit door 'vriend-in-nood-fraude' via WhatsApp en met een nep-sms-bericht van de Belastingdienst. De totale financiële schade is ruim € 50.000,00. Hij moet het wederrechtelijk verkregen voordeel van € 38.097,16 terugbetalen.