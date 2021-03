Monopoly lanceert verkiezingen voor nieuwe Algemeen Fonds-kaarten

'U hebt de tweede prijs in een schoonheidswedstrijd gewonnen en ontvangt M 10'. Dit is een bekende kaart van het Algemeen Fonds van Monopoly. Hasbro vindt de schoonheidswedstrijden niet meer van deze tijd en geeft alle Algemeen Fonds-kaarten na 85 jaar een opfrisser. Speciaal daarvoor lanceert het speelgoed- en entertainmentbedrijf de eerste officiële Monopoly-verkiezingen.

Iedereen kan tussen 19 maart en 9 april 2021 stemmen op zijn of haar favoriete nieuwe Algemeen Fonds-kaarten. Bovendien hebben de bewoners van alle beroemde Nederlandse Monopoly-straten een officiële stempas en persoonlijk bericht ontvangen van Monopoly, met de oproep om als trotse bewoner van een straat uit het bordspel te gaan stemmen.

Met onderwerpen als schoonheidswedstrijden, doktersrekeningen en lijfrentes valt niet te ontkennen dat de Algemeen Fonds-kaarten toe zijn aan een update. En als je het turbulente 2020 daarbij optelt, is al helemaal te stellen dat het tijd wordt dat de zestien kaarten de moderne samenleving beter afspiegelen. Hasbro vraagt Monopoly-fans dan ook om na te denken over wat er echt toe doet in hun leven. Zij kunnen vervolgens het vernieuwde bordspel hierop laten aansluiten door te stemmen op nieuwe kaarten als ‘Je helpt je buurvrouw met haar boodschappen’, ‘Je organiseert een buurtfeestje’ en ‘Je bent vrijwillig huiswerkbegeleider’.

Leuk detail: de bewoners van de bekende Monopoly-straten in Nederland, zoals de Barteljorisstraat in Haarlem, Kalverstraat in Amsterdam en A-Kerkhof in Groningen, ontvingen van Monopoly een speciale rode envelop. Daarin vonden zij een officiële Monopoly-stempas, een campagneposter en een persoonlijke oproep van Monopoly om hun stem uit te brengen in de Monopoly-verkiezingen. In de oproep wordt de bewoners gevraagd om te kiezen: stemmen óf betalen voor reparatiekosten aan hun Monopoly-straat. Maar, persoonlijke uitnodiging of niet, iedereen in Nederland heeft de kans om mee te doen aan de Monopoly-verkiezingen.

Marijn ter Hofsté, Brand Manager van Hasbro Gaming: “De wereld is behoorlijk veranderd sinds Monopoly 85 jaar geleden voor het eerst werd geïntroduceerd. We vonden 2021 het perfecte moment om fans de kans te geven om de wereld te laten zien wat er in het echte leven toe doet door te stemmen op nieuwe, moderne Algemeen Fonds-kaarten. Ook wilden we de trotse bewoners van de Monopoly-straten actief betrekken bij deze verkiezing. Hun stem mag uiteraard niet ontbreken. We zijn ontzettend benieuwd naar de resultaten!”