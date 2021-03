Omvormer van zonnepanelen in brand

Al snel werd opgeschaald naar middenstand toen bleek dat het om een omvormer van de zonnepanelen ging, tijdens de brand is ook het dak deels gaan branden. De brand was snel onder controle. Inmiddels zijn ook netbeheerder Enexis en stichting Salvage ter plaatse, de brandweerlieden staan op het punt om het terrein te verlaten. De Officier van Dienst laat weten dat het nog niet duidelijk is waar de brand exact is ontstaan.