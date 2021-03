Meisje gewond door aanval van hond

Door de aanval van een hond is zondagmiddag in Terneuzen een meisje van ongeveer twaalfjaar oud ernstig gewond geraakt. Dit meldt Omroep Zeeland.

De aanval vond plaats in een woning aan het Anjerpad. Bij de aanval raakte ook een man gewond. Over de aard van de verwoningen is niets bekend.

In de woning waren nog jongere kinderen aanwezig op de bovenverdieping. Deze werden met een ladder uit de woning gehaald.

Een hondengeleider van de politie heeft de hond meegenomen. Volgens de politie zou het om een 'staffordshire-achtige' hond gaan. Deze zal elders worden ondergebracht.