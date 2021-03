Waarom investeren in Bitcoin nu wel of niet interessant is

Er is zelfs een record verbroken in februari toen één munt een waarde had van 50.000 dollar. Moet je je voorstellen wanneer je Bitcoins een paar jaar geleden hebt aangeschaft voor een paar tientjes of een paar honderd euro en deze nog steeds hebt. Dan ben je nu hartstikke rijk! Wat interessant is om te zien, is dat de waarde hoog blijft. Experts verwachten zelfs dat dit nog wel even aanhoudt of dat de waarde zelfs nog meer gaat stijgen.

Investeringen van grote bedrijven en institutionele investeerders

Er is een aantal redenen op te noemen waarom het precies nu zo goed gaat met de Bitcoin en andere cryptovaluta. Op de actuele koersen is duidelijk te zien dat de waarde van de meeste virtuele munten in de laatste maanden is gestegen. Een van de grootste redenen hiervoor is corona. Onbewust heeft de economische crisis die door corona is ontstaan ervoor gezorgd dat investeerders en bedrijven op een andere, nieuwe manier gingen investeren. De aandelenbeurs stortte in, waardoor het vertrouwen in de economie minder werd. Toch wilden dergelijke institutionele investeerders en ondernemers ergens in investeren om meer geld te kunnen verdienen.

Wonder boven wonder bleek dat cryptocurrency het antwoord was. Ergens is dat bijzonder, omdat er niets zo volatiel is als virtuele valuta. Bij Bitcoin en andere cryptomunten geldt het namelijk dat de waarde per dag verandert. Zo kan het bij veel investeringen enorm gaan stijgen, maar kan de bubbel door externe factoren ook ineens barsten. Door de vele voordelen van Bitcoin en andere cryptocurrency waagde men toch de sprong. Inmiddels weten we dat dat in ieder geval voor nu een meer dan interessante sprong te noemen is. Naast investeerders en ondernemers investeren zelfs steeds meer consumenten in cryptocurrency. Dit komt natuurlijk ook door corona en alle gevolgen van dien en door de positieve berichtgeving over de toekomst van Bitcoin.

Blijft de Bitcoin-koers stijgen de komende tijd?

Hierbij is het wel belangrijk om te weten dat de waarde van cryptocurrency dus echt ieder moment kan veranderen. Toch is menig expert positief over de toekomst. Dat komt met name omdat er verwacht wordt dat meer en meer bedrijven en overheden dergelijk digitaal geld accepteren als officieel betaalmiddel. Op het moment groeien die mogelijkheden al, mede door de bizarre investering in Bitcoin van Elon Musk, de baas van Tesla. Hij investeerde eerder dit jaar maar liefst 1,5 miljard dollar in digitaal geld waardoor de waarde en dus ook de prijs flink omhoog gingen; zelfs tot recordhoogtes.

Op 8 februari steeg de waarde van Bitcoin maar liefst met 16%, de grootste stijging binnen een dag sinds het begin van de coronacrisis. Met dit feit in het achterhoofd en het feit dat Bitcoin en andere cryptovaluta steeds vaker en meer wordt geaccepteerd als betaalmiddel kan het nog wel eens heel interessant gaan worden in de toekomst. Hoewel niemand voor de volle 100% kan voorspellen of de koersen blijven stijgen, is het vandaag de dag als consument dus ook een aanrader om eens te kijken naar investeren in Bitcoin of andere munten.

Investeren in Bitcoin: wel of niet doen?

Nu vraag je je misschien af of het interessant is om in Bitcoin te investeren en hoe je dat moet doen. Tegenwoordig kun je op een hele laagdrempelige manier kijken of cryptocurrency iets voor jou is. Via verkoopwebsites zoals SATOS is het heel eenvoudig om cryptomunten in te kopen en te verkopen. Het voordeel van dit soort platformen is dat je niet eens veel kennis hoeft te hebben van de cryptomarkt. Bij SATOS is het motto niet voor niets “waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?”. Of het daadwerkelijk interessant is om te investeren in Bitcoin en andere cryptocurrency weet je natuurlijk nooit 100% zeker.

Het is wel goed om te weten dat het nog nooit zo goed gegaan is met cryptocurrency als nu. Dat betekent dat je nu kunt instappen om te kijken of je er wat extra geld mee kunt verdienen. Onthoud hier wel bij dat je dit alleen doet met geld dat je eventueel kunt missen. Je weet immers nooit wat de koersen gaan doen. Daarnaast is het handig om te weten dat je altijd voor langere termijn moet investeren. Heb dus geduld wanneer je (een deel van) een of meerdere cryptomunten koopt, zodat het de tijd krijgt om positief te ontwikkelen en jij er de vruchten van kunt plukken.