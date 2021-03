Brand uitgebroken in school Emmen

In de VSO Thriantaschool dependance aan de Balingerbrink in Emmen brak maandagmiddag rond 17.30 uur brand uit in een lokaal van de school.

Schade groot

De brandweer had het vuur redelijk snel onder controle. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. De schade is groot aan het betreffende lokaal. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Een onderzoek zal hier meer duidelijkheid over moeten geven.