Van buxusrups naar buxusmot – welke planten zijn ertegen opgewassen?

Misschien heb je het vorig jaar zelf gezien of meegemaakt. Misschien heb je zelfs afscheid moeten nemen van jouw geliefde buxus. En waardoor? Ja, inderdaad, de buxusrups. Deze kruipende beestjes veranderen niet in die oh zo mooie vlinders, die je tuin zoveel vrolijkheid geven. Nee, deze vieze rupsjes verpesten eerst jouw buxus en veranderen daarna in motten. En die geven echt geen vrolijkheid in je tuin!

Zijn er planten die de buxusrups en buxusmot niet kunnen verpesten? Is er een plant die tegen deze beestjes is opgewassen zodat jij je geen zorgen meer hoeft te maken over je geliefde hegje zodra het weer de tijd van het jaar is.

Die planten zijn er zeker! Ik ga je alles vertellen over de buxusrups die verandert in een buxusmot en welke planten bestand zijn tegen deze irritante beestjes. Na dit artikel hoef jij je nergens meer zorgen over te maken en kun je blijven genieten van jouw geliefde buxus het hele jaar door!

De buxusrups en buxusmot - een stukje geschiedenis

Vorig jaar, en een aantal jaren daarvoor, was het groot in het nieuws. Buxusplanten die uit de grond gehaald moesten worden gehaald omdat ze vol zaten met buxusrupsen. Vieze kleine beestjes die jouw geliefde buxus naar de Filistijnen helpen en jij mag de troep opruimen. Het zijn dan ook niet echt geliefde beestjes, die buxusrupsen. En als je denkt dat het allemaal voorbij is, komt die vieze buxusmot. Want ja, rupsen veranderen nou eenmaal in motten of vlinders. Helaas verandert deze rups in een mot en niet in een mooie vlinder. Dan zou het al een stuk minder erg zijn toch?

Na een groot aantal rupsen kwam er ook nog eens een grote zwerm motten aan die het land koloniseerden. Overal waar je keek zag je wel een mot vliegen, en anders lag er wel een dood op de grond. Natuurvrienden zeggen dat je ze niks aan mag doen omdat het bij de natuur hoort. Maar het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat jij elk jaar moet investeren in een nieuwe buxushaag. Veel mensen zijn al overgestapt op een poort of houten afscheidingen maar laten we eerlijk zijn, een buxus is toch vele malen mooier?

Echter je moet de natuur wel te vriend houden. Daarom wordt er in dit artikel alleen gesproken over natuurvriendelijke manieren om de buxusrups en buxusmot te bestrijden.

Manieren om de buxusmot en buxusrups te bestrijden, op een natuurlijke manier

Je kunt kiezen voor vieze chemicaliën, waarna je je handen moet wassen omdat het hartstikke giftig is. Als jij je handen moet wassen, denk je dan eens in hoe schadelijk het is voor planten.

Daarom is het altijd aan te raden om te kiezen voor een natuurvriendelijke manier van rupsen en motten bestrijden. Dit kan je onder andere doen door vogels aan te trekken. Vogels eten de rupsen en dan ben jij ze weer kwijt. Zo help je de natuur en ben jij de rupsen kwijt. Want die wil jij als eerst bestrijden.

Daarnaast kan je ook kiezen voor de Japanse Hulst. De Japanse hulst heeft geen last van de buxusmot. Dat betekent dat de mot dus geen eitjes legt en jij dus kan blijven genieten van de heg. Als de mot namelijk geen eitjes legt, dan komen er ook geen rupsen uit en dan verdwijnt de mot uiteindelijk ook. Dat is natuurlijk de bedoeling.

Je krijgt iets heel moois in je tuin met de Japanse hulst. Deze heg heeft de naam van zijn afkomst gekregen en laten we eerlijk zijn, Japanse tuinen zijn altijd schitterend. Je weet dus zeker dan je tuin er goed uitziet en uit blijft zien als je deze plant in huis haalt. Ook trekt deze plant verschillende andere diertjes aan wat de natuur weer helpt. Win-win!

Conclusie

Of je nou wel of geen natuurvriend bent, het is altijd van groot belang dat je de natuur tevreden houdt en helpt. Jij hebt een tuin en dus wil je deze ook mooi houden. Dat kan alleen als je de natuur mooi houdt. Want als jij lief bent voor de natuur, is de natuur lief voor jou.

Kies daarom niet voor harde chemicaliën. Als je je handen moet wassen na gebruik is het namelijk ook echt niet goed voor de planten. Dan gaan de beestjes wel dood, maar ook de planten en andere dieren. De Japanse Hulst is goed bestemd tegen deze vervelende motten en rupsen en daarom een goed alternatief voor jouw geliefde buxus!